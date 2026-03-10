derbyderbyderby streaming Bucks-Suns, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Obiettivo post-season sia per Bucks che per Suns ma al momento la situazione delle due formazioni nelle rispettive classifiche è ben differente. Da una parte c'è Milwaukee 11esima ad est e dall'altra Phoenix settima a ovest. La palla a due del Fiserv Forum sarà martedì 10 marzo all'1 di notte orario italiano.

Dove vedere Bucks-Suns in diretta TV e streaming gratis

Bucks-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Bucks-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Suns in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

    Bucks-Suns, come arrivano i due team al match

    Bucks sempre sotto il 50% di vittorie con un record di 27 W e 36 L. Milwaukee è quindi terza nella central division dietro a Cavs e Pistons e arriva da 4 ko nelle ultime 5 gare, ultimo dei quali pesantissimo in casa 91-130 contro Orlando dove nessun giocatore del roster ha raggiunto di 20 punti.

    Ben diverso il ruolino di marcia dei Suns che con 37 successi e 27 sconfitte continua a mettere pressione ai Lakers nella corsa al primo posto della pacific. La squadra dell'Arizona ha vinto 4 delle ultime 5 gare e arriva dalla vittoria interna 111-99 contro gli Hornets con Booker trascinatore con 30 punti. Questo è il primo scontro diretto stagionale fra Bucks e Suns.

    Bucks-Suns, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Phoenix Suns a caccia della terza vittoria consecutiva (Photo by Zhizhao Wu/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bucks-Suns

    —  

    Bucks col dubbio Antetokounmpo e quindi con Rollins play, Green guardia, Dieng e Sims ali e Turner centro. Suns che rispondono con Gillespie playmaker, Booker guardia, Green ala piccola, O'Neale ala grande e Ighodaro numero 5.

    MILWAUKEE BUCKS - Rollins, Green, Dieng, Sims, Turner. All. Rivers

    PHOENIX SUNS - Gillespie, Booker, Green, O'Neale, Ighodaro. All. Ott

