Bucks-Suns, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 01:28)

Obiettivo post-season sia per Bucks che per Suns ma al momento la situazione delle due formazioni nelle rispettive classifiche è ben differente. Da una parte c'è Milwaukee 11esima ad est e dall'altra Phoenix settima a ovest. La palla a due del Fiserv Forum sarà martedì 10 marzo all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bucks-Suns in diretta TV e streaming gratis — Bucks-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bucks-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Suns in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bucks-Suns nella sezione Live Streaming.

Bucks-Suns, come arrivano i due team al match — Bucks sempre sotto il 50% di vittorie con un record di 27 W e 36 L. Milwaukee è quindi terza nella central division dietro a Cavs e Pistons e arriva da 4 ko nelle ultime 5 gare, ultimo dei quali pesantissimo in casa 91-130 contro Orlando dove nessun giocatore del roster ha raggiunto di 20 punti.

Ben diverso il ruolino di marcia dei Suns che con 37 successi e 27 sconfitte continua a mettere pressione ai Lakers nella corsa al primo posto della pacific. La squadra dell'Arizona ha vinto 4 delle ultime 5 gare e arriva dalla vittoria interna 111-99 contro gli Hornets con Booker trascinatore con 30 punti. Questo è il primo scontro diretto stagionale fra Bucks e Suns.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Suns — Bucks col dubbio Antetokounmpo e quindi con Rollins play, Green guardia, Dieng e Sims ali e Turner centro. Suns che rispondono con Gillespie playmaker, Booker guardia, Green ala piccola, O'Neale ala grande e Ighodaro numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Rollins, Green, Dieng, Sims, Turner. All. Rivers

PHOENIX SUNS - Gillespie, Booker, Green, O'Neale, Ighodaro. All. Ott