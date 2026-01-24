Bulls-Celtics, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bulls-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Nel programma del weekend di NBA spicca il big match fra Bulls e Celtics. La gara dello United Center fra la nona e la seconda nella classifica della eastern conference si gioca sabato 24 gennaio alle 2 di notte orario italiano.

Dove vedere Bulls-Celtics in diretta TV e streaming gratis — Bulls-Celtics sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Bulls-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Celtics in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come arrivano Bulls e Celtics a questo match — Con 3 vittorie di fila i Bulls hanno riportato il loro record al 50% con 22 vittorie e altrettante sconfitte. Nell'ultima serata Chicago ha sbancato il campo dei Wolves 120-115 grazie ad un White da 22 punti.

I Celtics hanno scavalcato di recente nella vetta dell'atlantic i Knicks e ora viaggiano a 27 vinte e 16 perse grazie anche alla seconda miglior difesa della lega. Boston arriva dal 119-104 sui Pacers con un Brown da doppia doppia. Le due squadre si sono affrontate a campi invertiti due settimane fa con successo dei biancoverdi 115-101.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Celtics — Bulls sul parquet con Okoro playmaker, White guardia, Smith ala piccola, Buzelis ala grande e Vucevic centro. Celtics che schierano Pritchard play, White guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

CHICAGO BULLS - Okoro, White, Smith, Buzelis, Vucevic. All. Donovan

BOSTON CELTICS - Pritchard play, White guardia, Brown e Hauser ali con Queta. All. Mazzulla