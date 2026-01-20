Bulls-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bulls-Clippers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 01:34)

Nei diversi match di inizio settimana di NBA fra team east e team ovest spicca Bulls-Clippers. Chicago e Los Angeles navigan entrambe in zona play-in delle rispettive conference e si sfidano allo United Center martedì 20 gennaio alle 2 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bulls-Clippers in diretta TV e streaming gratis — Bulls-Clippers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bulls-Clippers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Clippers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bulls-Clippers nella sezione Live Streaming.

Bulls-Clippers, lo stato di forma dei due team — Chicago sta cercando di raggiungere il 50% di W ma al momento ha un ruolino di 20-22 che significa terzo posto nella central. I padroni di casa avranno 24 ore in più di riposo su rivali e arrivano dal largo successo 124-102 sui Nets grazie anche alle doppia doppia di Vucevic.

I Clippers arriveranno a Chicago in bakc to back visto che questa notte affronteranno i Wizards. I californani sono in ripresa in streak verde che li ha portati a 18 vittorie e 23 sconfitte (quarti nella pacific) e arrivano dal successo in OT 121-117 in quel di Toronto con un Harden mvp con 31 punti e 10 rimbalzi. Questo è il primo scontro diretto fra le due formazioni in questa stagione.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Clippers — Bulls in campo con White playmaker, Okoro guardia, Buzelis ala piccola, Smith ala grande e Vucevic centro. Clippers che rispondono con Dunn play, Harden guardia, Batum e Sanders ali e Zubac numero 5.

CHICAGO BULLS - White, Okoro, Buzelis, Smith, Vucevic. All. Donovan

LOS ANGELES CLIPPERS - Dunn, Harden, Batum, Sanders, Zubac. All. Lue