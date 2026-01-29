Bulls-Heat in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Bulls-Heat in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Col programma NBA di avviciamo al fine settimana e in questo articolo ti parliamo di Bulls-Heat. La gara dello United Center di Chicago vede affrontarsi due team attuamente in zona play-in. Palla a due prevista per giovedì 29 gennaio alle 2 della notte orario italiano.

Dove vedere Bulls-Heat in diretta TV e streaming gratis — Bulls-Heat sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Bulls-Heat sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Heat in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Tutto quello che c'è da sapere su Bulls-Heat — I Bulls hanno un record esattamente del 50% con 23 vittorie e altrettante sconfitte. Con questo ruolino di marcia Chicago è terza nella central division dietro a Cavaliers e Pistons. I Bulls hanno interrotto un filotto di vittorie consecutive perdendo la scorsa notte 118-129 in casa contro i Lakers con White unico a superare i 20 punti in tabellino.

Gli Heat comandano l'atlantic division davanti ai Magic con un bottino di 25W e 22L. La squadra della Florida è reduce da due successi, ultimo dei quali 111-102 in trasferta contro i Suns con Powell che ha finito in doppia doppia. Lo scorso novembre sempre a Chicago vittoria di Miami nettissima 143-107.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Heat — Bulls in campo con White playmaker, Buzelis guardia, Okoro ala piccola, Smith ala grande e Vucevic centro. Heat che rispondono con Powell play, Jakucionis guardia, Wiggins e Larsson ali con Adebayo numero 5.

CHICAGO BULLS - Bulls, White, Buzelis, Okoro, Smith, Vucevic. All. Donovan

MIAMI HEAT - Powell, Jakucionis, Wiggins, Larsson, Adebayo. All. Spoelstra