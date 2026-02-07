derbyderbyderby streaming Bulls-Nuggets, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

BASKET IN STREAMING

Bulls-Nuggets, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Bulls-Nuggets, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Bulls-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Weekend pre all-star game e oggi ti parliamo di Bulls-Nuggets, gara che vede affrontarsi l'undicesima forza all'est contro la terza all'ovest. Il match dello United Center si giocherà sabato 7 febbraio alle 2 di notte orario italiano e questa è la preview completa.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Guarda ora Bulls-Nuggets gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta l'NBA in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Bulls-Nuggets in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Bulls-Nuggets in diretta TV e streaming gratis

—  

Bulls-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Bulls-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bulls-Nuggets nella sezione Live Streaming.

    • Preview di Bulls-Nuggets

    —  

    Con un record sotto il 50% ovvero 24 vittorie e 28 pareggi, i Bulls sono solo terzi nella central division dietro a Cavs e Pistons e al momento sarebbero fuori dalla zona play-in. Chicago arriva da 3ko di fila, ultimo dei quali 123-107 nella trasferta contro i Raptors con Simons unico a superare i 20 punti a tabellino.

    Anche i Nuggets hanno una streak rossa di 3 ko di fila con l'ultima sconfitta arrivata ai supplementari 134-127 contro i Knicks. Ma la stagione dei Nuggets ha decisamente un altro taglio visto il record di 33-19 e il secondo posto nella  northwest, oltre che il secondo miglior attacco della lega. Le due formazioni si sono affrontate a novembre a campi invertiti con successo di Chicago 130-127.

    Bulls-Nuggets, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Nuggets in crisi: 3 sconfitte di fila per loro. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bulls-Nuggets

    —  

    Bulls che scendono sul parquet con Simons playmkaer, Ivey guardia, Buzelis ala piccola, Okoro ala grande e Smith centro. I Nuggets rispondono con Braun playmaker, Murray guardia, Jones e Watson ali con Jokic numero 5.

    CHICAGO BULLS - Simons, Ivey, Buzelis, Okoro, Smith. All. Donovan

    DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Jones, Watson, Jokic. All. Adelman

    Non perdere l’occasione di seguire Bulls-Nuggets in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'NBA

    Vivi ogni canestro canestro di Bulls-Nuggets in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Heidenheim-Amburgo in streaming gratis: diretta tv, formazioni e analisi della sfida di Bundesliga
    Friburgo-Werder Brema: probabili formazioni e diretta streaming

    © RIPRODUZIONE RISERVATA