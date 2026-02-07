Bulls-Nuggets, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bulls-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 01:42)

Weekend pre all-star game e oggi ti parliamo di Bulls-Nuggets, gara che vede affrontarsi l'undicesima forza all'est contro la terza all'ovest. Il match dello United Center si giocherà sabato 7 febbraio alle 2 di notte orario italiano e questa è la preview completa.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Bulls-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Preview di Bulls-Nuggets — Con un record sotto il 50% ovvero 24 vittorie e 28 pareggi, i Bulls sono solo terzi nella central division dietro a Cavs e Pistons e al momento sarebbero fuori dalla zona play-in. Chicago arriva da 3ko di fila, ultimo dei quali 123-107 nella trasferta contro i Raptors con Simons unico a superare i 20 punti a tabellino.

Anche i Nuggets hanno una streak rossa di 3 ko di fila con l'ultima sconfitta arrivata ai supplementari 134-127 contro i Knicks. Ma la stagione dei Nuggets ha decisamente un altro taglio visto il record di 33-19 e il secondo posto nella northwest, oltre che il secondo miglior attacco della lega. Le due formazioni si sono affrontate a novembre a campi invertiti con successo di Chicago 130-127.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Nuggets — Bulls che scendono sul parquet con Simons playmkaer, Ivey guardia, Buzelis ala piccola, Okoro ala grande e Smith centro. I Nuggets rispondono con Braun playmaker, Murray guardia, Jones e Watson ali con Jokic numero 5.

CHICAGO BULLS - Simons, Ivey, Buzelis, Okoro, Smith. All. Donovan

DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Jones, Watson, Jokic. All. Adelman