Cantù-Udine live: streaming gratis e diretta TV del match di basket Lega A

Segui Cantù-Udinese in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 20:02)

La settima giornata del campionato italiano di basket si chiude domenica 9 novembre alle ore 20. Al PalaDesio si sfidano Cantù e Udine in una gara fra due squadre che navigano nella zona bassa della classifica.

Cantù-Udinese, come arrivano le due squadre al match — Cantù ha iniziato la stagione con 2 vittorie e 4 sconfitte. I lariani arrivano dal pesante ko 100-84 in quel di Sassari d0ve si è salvato solo Ballo con 12 punti e ben 14 rimbalzi. Dall'altra parte troviamo Udine che in questo inizio di campionato ha vinto solo una delle 6 gare giocate. Anche i friulani arrivano da un ko nell'ultimo turno, avendo perso 87-94 il derby del trivenento contro il Venezia, nonostante i 19 punti e 10 rimbalzi di Brewton. Nella scorsa stagione doppio successo dei friulani sia a Udine che a Desio.

I probabili quintetti di partenza di Cantù-Udine — Cantù sceglie Gilyard come playmaker, Bortolina guardia, Sneed e Ajayi ali con Ballo centro. Udinese risponde con Willis play, Durham guardia, Ndiaye e Veronesi saranno le due ali con Anigbogu numero 5.

CANTU' - Gilyard, Bortolina, Sneed, Ajayi, Ballo. All. Brienza

UDINE - Willis, Durham, Ndiaye, Veronesi, Anigbogu. All. Vertemati

