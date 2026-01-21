Celtics-Pacers in diretta streaming gratis: dove vedere la partita oggi

Segui Celtics-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Un anno fa Celtics-Pacers sarebbe stato un match dall'alto peso nella classifica della eastern conference per entrambi i team. Oggi invece parliamo di un match fra la seconda e la penultima ad est. La gara del TD Garden di Boston è in programma martedì 21 gennaio all'1,30 della notte italiana.

Verso Celtics-Pacers, come devi sapere sul match — Con un trend di 26 vinte e 16 perse i Celtics sono primi nell'atlantic division e secondi nella conference dietro solo ai Pistons. Boston, che ha la seconda miglior difesa del torneo, arriva dal ko di un solo punto proprio in trasferta contro Detroit con Brown top scorer di serata con 32 punti.

Stagione ormai segnata per i vice campioni in carica dei Pacers che hanno finora incassato solo il 22% di vittorie, ovvero 10 su 44. Indiana arriva da due ko di fila, ultima delle quali 104-113 in trasferta contro i Sixers. Interessante notare come i Pacers nonostante il loro ruolino stagionale abbiano sconfitto i Celtics una settimana fa a campi invertiti 98-96.

I probabili quintetti di partenza di Celtics-Pacers — Celtics in campo con White playmaker, Pritchard guardia, Hauser ala piccola, Brown ala grande e Queta centro. Pacers che rispondono con Furphy play, Nembhard guardia, Siakam e Nesmith ali e Huff numero 5.

BOSTON CELTICS - White , Pritchard, Hauser, Brown, Queta. All. Mazzulla

INDIANA PACERS - Furphy, Nembhard, Siakam, Nesmith, Huff. All. Carlisle