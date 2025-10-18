Segui Chicago Bears-New Orleans Saints in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 19:02)

Allo storico Soldier Field di Chicago i Bears ospitano i New Orleans Saints in un match in programma domenica 19 ottobre con kick off alle ore 19 e valido per la week 7 di NFL. Il match vede di fronte due formazioni che stanno passando un inizio di stagione decisamente agli antipodi ma non per questo sarà scontato.

Guarda Chicago Bears-New Orleans Saints IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365.

Dove vedere CHI Bears-NO Saints in diretta TV e streaming gratis — Chicago Bears-New Orleans Saints sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

CHI Bears-NO Saints, analisi pre match — L'arrivo di Ben Johnson in estate come head coach dei Chicago Bears sembra aver dato una ventata d'aria fresca all'ambiente. La squadra dell'Illinois sta combattendo ad armi pari in NFC north con un record di 3-2 e dopo un inizio difficile ha infilato 3W di fila contro Cowboys, Raiders e Commanders. I Bears sono, assieme ai Jaguars, la miglior squadra di questo inizio annata per turnovers procurati, ben 8 col solo Kevin Byard che ne ha messi a segno 3.

Inizio di stagione da mani nei capelli per i New Orleans che con una sola vittoria e 5 sconfitte sono la peggior squadra della NFC. Nell'ultima settimana i ragazzi di coach Moore hanno perso in casa 15-19 contro i New England Patriots e lontano dal Superdome nelle ultime 10 trasferte, preseason compresa, hanno vinto una sola volta. Interessante però notare che NOLA è imbattuta contro Chicago da 8 incontro con l'ultimo ko che risale addirittura al 2007.

I quarterback titolari di CHI Bears-NO Saints — Al secondo anno in NFL Caleb Williams ha ormai preso in mano le redini dell'attacco dei Bears e in questa stagione sta viaggiando a 231 yards di media lanciate con 8 touchdown e 2 intercetti. Anche gli ospiti avranno in cabina di regina un qb al suo secondo anno da pro ovvero Spencer Rattler che in queste prime 5 gare ha tenuto una media di 214 yards lanciate con 6 btd e 1 intercetto.

Non perdere l'occasione di seguire Chicago Bears-New Orleans Saints in diretta streaming.