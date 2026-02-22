derbyderbyderby streaming Clippers-Magic live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Clippers-Magic live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Clippers-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Sfida coast to coast in NBA fra Clippers e Magic. La gara del Intuit Dome di Inglewood vede affrontarsi due squadra al momento in zona play-in nelle rispettive conference (settima e nona). Palla a due domenica 22 febbraio alle ore 3 di notte orario italiano. Ecco come seguire la partita senza pagare alcun abbonamento.

Dove vedere Clippers-Magic in diretta TV e streaming gratis

Clippers-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clippers-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Clippers-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Clippers-Magic nella sezione Live Streaming.

    • Tutti i numeri di Clippers-Magic

    I Clippers sono solo quarti nella pacific division col 48% di vittorie ovvero 27 contro 29 sconfitte. La squadra rossoblu arriva dalla sconfitta nel derby di Los Angeles contro i Lakers per 125-122 nonostante i 31 punti di Leonard.

    I Magic si trovano già in California avendo affrontato e battuto i Kings la scorsa notte, agevolmente 131-94 con un Banchero da 30 punti. Orlando mantiene così la testa nella southeast con un record di 29-25 ma sempre tallonata da Miami. Le due formazioni si sono affrontate a novembre a campi invertiti con netto successo dei Magic.

    Seconda match di fila in California per i Magic (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Clippers-Magic

    Clippers che scelgono come sempre Leonard playmaker, Dunn guardia, Collins ala piccola, Jones ala grande e Lopez centro. Magic che rispondono con Black play, Suggs guardia, Banchero e Bane ali e Carter numero 5.

    LOS ANGELES CLIPPERS - Leonard, Dunn, Collins, Jones, Lopez. All. Redick

    ORLANDO MAGIC - Black, Suggs, Banchero, Bane, Carter. All. Mosley

