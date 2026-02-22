Clippers-Magic live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Clippers-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 03:38)

Sfida coast to coast in NBA fra Clippers e Magic. La gara del Intuit Dome di Inglewood vede affrontarsi due squadra al momento in zona play-in nelle rispettive conference (settima e nona). Palla a due domenica 22 febbraio alle ore 3 di notte orario italiano. Ecco come seguire la partita senza pagare alcun abbonamento.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Clippers-Magic in diretta TV e streaming gratis — Clippers-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Clippers-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Clippers-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Clippers-Magic nella sezione Live Streaming.

Tutti i numeri di Clippers-Magic — I Clippers sono solo quarti nella pacific division col 48% di vittorie ovvero 27 contro 29 sconfitte. La squadra rossoblu arriva dalla sconfitta nel derby di Los Angeles contro i Lakers per 125-122 nonostante i 31 punti di Leonard.

I Magic si trovano già in California avendo affrontato e battuto i Kings la scorsa notte, agevolmente 131-94 con un Banchero da 30 punti. Orlando mantiene così la testa nella southeast con un record di 29-25 ma sempre tallonata da Miami. Le due formazioni si sono affrontate a novembre a campi invertiti con netto successo dei Magic.

I probabili quintetti di partenza di Clippers-Magic — Clippers che scelgono come sempre Leonard playmaker, Dunn guardia, Collins ala piccola, Jones ala grande e Lopez centro. Magic che rispondono con Black play, Suggs guardia, Banchero e Bane ali e Carter numero 5.

LOS ANGELES CLIPPERS - Leonard, Dunn, Collins, Jones, Lopez. All. Redick

ORLANDO MAGIC - Black, Suggs, Banchero, Bane, Carter. All. Mosley