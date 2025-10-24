Clippers-Suns, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Clippers-Suns in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 04:32)

Nella notte fra giovedì e venerdì alle ore 4,30 italiane va in scena Los Angeles Clippers-Phoenix Suns. Il match valido per la classifica di western conference si giocherà al Intuit Dome in Inglewood, tana del team losangelino.

Clippers-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Clippers-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Verso Clippers-Suns, tutto quello che devi sapere sul match — I Los Angeles Clippers hanno esordito in trasferta con un ko contro gli Utah Jazz 129-108 complice un primo quarto disastroso conclusosi 43-19 per i padroni di casa trascinati da un Kessler 22 punti e 9 rimbalzi.

Opposta la prima stagionale per i Suns che invece davanti al pubblico amico hanno regolato 120-116 i Sacramento Kings con una rimonta comincia nel terzo quarto e culminata nell'ultimo periodo. Per Phoenix da segnalare i 32 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di Booker. Osservando lo storico dei recenti scontri diretti possiamo notare come i Suns abbiano vinto tutti gli ultimi 5 match contro i Clippers.

I probabili quintetti di partenza di Clippers-Suns — I Los Angeles Clippers dovrebbero schierare Dunn come playmaker, Harden guardia, Collins ala piccola, Leonard ala grande e Zubac centro. I Suns, privi di Kevin Durant finito in estate ai Rockets, dovrebbero rispondere con Booker play, Green guardia, Brooks ala piccola, Dunn ala grande e M.Williams centro.

LOS ANGELES CLIPPERS - Dunn, Harden, Collins, Leonard, Zubac. All. Lue

PHOENIX SUNS - Booker, Green, Brooks, Dunn, M.Williams. All.Ott

