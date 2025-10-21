Cluj-Reyer Venezia live: streaming gratis e diretta tv del match di Eurocup

Segui Cluj-Reyer Venezia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurocup.

Redazione Derby Derby Derby 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 18:02)

Mercoledì 22 ottobre Cluj Napoca e Reyer Venezia si affrontano per la quarta giornata del gruppo A di Eurocup. Il match in terra romena si gioca alla BT Arena con palla a due alle ore 18.

Guarda ora Cluj-Reyer Venezia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Cluj-Reyer Venezia in diretta TV e streaming gratis — Cluj-Reyer Venezia sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurocup. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Cluj-Reyer Venezia in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Cluj-Reyer Venezia nella sezione Live Streaming.

Cluj-Reyer Venezia, come arrivano i due team al match — I romeni del Cluj Napoca hanno iniziato il loro cammino nel gruppo A di Eurocup con una vittoria e due sconfitte, ultima delle quali settimana scorsa nella tiratissima trasferta persa 94-93 in Polonia contro lo Slask nonostante i 21 punti e 8 rimbalzi dell'americano Russel. La Il Cluj ha poi perso anche nel weekend in Adriatic League contro il Dubai.

Stesso trend dei rivali anche per la Reyer Venezia (1-2). La squadra lagunare ha iniziato malissimo la campagna europea con i ko contro Aris e Basaksehir salvo poi rialzare la testa nel terzo turno battendo di 20 punti il Neptunas in casa. In campionato nel weekend la Reyer ha bisato sempre davanti al pubblico amico con un nettissimo 102-66 su Trieste nel derby del nord-est. Cluj e Venezia si sono affrontate anche nella passata stagione di Eurocup e in quel caso i romeni hanno vinto in entrambe le occasioni.

I probabili quintetti di partenza di Cluj-Reyer Venezia — I padroni di casa scenderanno sul parquet amico con Woodbury playmaker, Molinar guardia, Creek ala piccola, Guzman ala grande e Mensah centro. Gli ospiti invece risponderanno con Bowman play, Witjer guardia, Parks ala piccola, Cole ala grande e Horton centro.

CLUJ NAPOCA - Woodbury , Molinar , Creek, Guzman, Mensah. All. Silvasan

REYER VENEZIA- Bowman, Witjer, Parks, Cole, Horton. All. Spahija

Non perdere l’occasione di seguire Cluj-Reyer Venezia in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'Eurocup di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Cluj-Reyer Venezia in streaming live gratis su Bet365!