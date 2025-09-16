Copa Sudamericana, Lanus-Fluminense: diretta tv e streaming LIVE

La Copa Sudamericana , ovvero quella che per la zona UEFA è l'Europa League, entra nel vivo con l'andata dei quarti di finale. Il tabellone prevede Bolivar-Atletico MG, Independiente del Valle-Once Caldas, Alianza Lima-Universidad de Chile ma sopratutto il scontro fra gli argentini del Lanus e i brasiliani del Fluminense , grandi favoriti ad alzare il trofeo. Il match è in programma mercoledì 17 settembr e alle ore 2,30 di notte.

Verso Lanus-Fluminense, come arrivano i due team

Il Lanus è seconda in classifica nel gruppo B del clausura argentino ed è arrivato a questi quarti di finale di Copa Sudamericana eliminando nel turno precedente i connazionali del Central Cordoba. In casa la squadra è imbattuta da 5 match ufficiali. Dal'altra parte troviamo il Fluminense che con il ko interno contro il Corinthians è sceso al decimo posto del Brasileirao. I Flu negli ottavi di Copa Sudamericana ha fatto fuori i colombiano dell'America de Cali.