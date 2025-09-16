La Copa Sudamericana, ovvero quella che per la zona UEFA è l'Europa League, entra nel vivo con l'andata dei quarti di finale. Il tabellone prevede Bolivar-Atletico MG, Independiente del Valle-Once Caldas, Alianza Lima-Universidad de Chile ma sopratutto il scontro fra gli argentini del Lanus e i brasiliani del Fluminense, grandi favoriti ad alzare il trofeo. Il match è in programma mercoledì 17 settembre alle ore 2,30 di notte.
COPA SUDAMERICANA
Copa Sudamericana, Lanus-Fluminense: diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Lanus-Fluminense in diretta TV e in streaming LIVE
Gli appassionati di calcio sudamericano potranno vedere il match del Nestor Diaz Perez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Vi basterà quindi aprire un nuovo conto gioco direttamente dal link ed effettuare un deposito minimo per godervi lo spettacolo di Lanus-Fluminense gratis con l'aggiunta delle statistiche in tempo reale delle due squadre e dei singoli giocatori.
Verso Lanus-Fluminense, come arrivano i due team—
Il Lanus è seconda in classifica nel gruppo B del clausura argentino ed è arrivato a questi quarti di finale di Copa Sudamericana eliminando nel turno precedente i connazionali del Central Cordoba. In casa la squadra è imbattuta da 5 match ufficiali. Dal'altra parte troviamo il Fluminense che con il ko interno contro il Corinthians è sceso al decimo posto del Brasileirao. I Flu negli ottavi di Copa Sudamericana ha fatto fuori i colombiano dell'America de Cali.
Le probabili formazioni di Lanus-Fluminense—
LANUS (4-2-3-1) - Losada; Perez, Izquerdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Marcelino, Segovia; Castillo. All. Pellegrino
FLUMINENSE (4-3-3) - Febio; Fidelis, Ignacio, Rabello, Fuentes; Bernal, Otavio, Lima; Ganso, Cano, Moreno. All.Xavier.
