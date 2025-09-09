I padroni di casa sono chiamati a ribaltare il ko per 1-0 del match di andata. In questo articolo scoprirai come vedere in diretta streaming gratuitamente il match del Maracanà.

Redazione Derby Derby Derby 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 21:29)

La Coppa del Brasile entra nel vivo: siamo al ritorno dei quarti di finale e nella parte bassa del tabellone si sfidano Fluminense e Bahia. Il match è in programma al Maracanà mercoledì 11 settembre a mezzanotte e sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per avvicinarsi al match e anche i probabili 11 delle due squadre.

Dove vedere Fluminense-Bahia in diretta TV e in streaming LIVE — Cruzeiro-Atletico MG, Corinthians-Atletico PR, Vasco-Botafogo e Fluminense-Bahia. Sono questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa del Brasile. Nello specifico la nostra attenzione va sulla gara del Maracnaà che come detto sarà trasmessa da Bet365 che inoltre offrirà anche le statistiche in tempo reale di team e giocatori.

Fluminense-Bahia, così all'andata — Nel match di andata giocato lo scorso 29 agosto all'Arena Fonta Nova di Salvador il Bahia ha conquistato una preziosissima e pesantissima vittoria per 1-0 con un goal di Luciano Juba a quattro minuti dalla fine. Nei 90 minuti il match era stato sempre incerto con un equilibrio perfetto sia nel possesso palla che nei tiri totali, con gli ospiti che si sono visti annullare un goal di Serna dal VAR al 28esimo. Il Flu non vince da 3 match ufficiali mentre il Bahia è reduce dal rotondo 5-0 al Confianca nella Copa de Nordest. Interessante notare come i rossoblu non vincono al Maracanà contro il Fluminense addirittura dal 2011.

Le probabili formazioni di Fluminense-Bahia — FLUMINENSE (4-2-3-1) - Savio; Xavier, Manoel, Freytes, Rene; Hercules, Martinelli; Canobbio, Lima, Serna; Everaldo. All. Renato Gaucho

BAHIA (4-2-3-1) - Ronaldo Strada; Arias, Duarte, Ramos, Juba; Avecedo, Lucas; Kavyky, Everton, Cauly; Willian Jose. All. Rogerio Ceni