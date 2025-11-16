Segui la Coppa Davis in streaming e diretta TV gratis su SISAL: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Dopo le emozioni delle ATP finals ci aspettano quelle della fase finale della Coppa Davis. Ci si sposta da Torino a Bologna dove, dal 18 al 23 novembre, l'Italia dovrà difendere il titolo vinto nel 2023 e nel 2024. Ma senza Sinner che ha rinunciato alla convocazione, non sarà semplice.

Guarda tutti i match delle ATP finals 2025 IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere la fase finale della Coppa Davis 2025 in diretta TV e streaming gratis — La Coppa Davis 2025 sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di SISAL, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport e RAI, ma l’attivazione del conto SISAL è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente la fase finale della Coppa Davis in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca ATP Finals nella sezione Live Streaming.

Coppa Davis 2025, storia e albo d'oro — La Coppa Davis è uno dei tornei sportivi più antichi della storia dello sport visto che la prima edizione è stata giocata nel 1900. Il podio delle nazionali più vincenti vede gli USA in testa con 32, seguiti dall'Australia con 28 successi e dalla Francia con 10. L'Italia ha alzato l'insalatiera (così viene chiamato volgarmente il trofeo) solo 3 volte, la prima nel 1976 e poi nelle ultime due edizioni del 2023 e 2024, rispettivamente contro Australia e Olanda.

Coppa Davis 2025: formato, tabellone, nazionali e tennisti partecipanti — La fase finale della Coppa Davis 2025 si gioca a Bologna sul cemento indoor, dal 18 al 23 novembre e vede ai nastri di partenza 8 nazionali. Il tabellone è quello tennistico con una sfida al meglio dei 3 match, due singolari e un doppio. Gli accoppiamenti dei quarti di finale vedono: Italia-Austria, Francia-Belgio, Spagna-Rep.Ceca e Argentina-Germania. Il team italiano capitanato da Filippo Volandri sarà formato da Musetti, Cobolli, Berrettini, Vavassori e Bolelli con Sinner che ha dato forfait.

Non perdere l’occasione di tutta la fase finale della Coppa Davis in diretta streaming gratis su SISAL. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del grande tennis. Non perderti nemmeno un match della Coppa Davis 2025 in diretta streaming gratis su SISAL!