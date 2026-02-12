derbyderbyderby streaming Cremona-Milano: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

BASKET IN STREAMING

Cremona-Milano: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

Cremona-Milano: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA - immagine 1
Segui Cremona-Milano in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita del campionato italiani di basket Serie A.
Redazione Derby Derby Derby

La 20esima giornata del massimo campionato italiano di basket si chiude con Cremona-Milano. Il posticipo del PalaRadi vede affrontarsi la nona contro la quarta in classifica. Palla a due il 15 febbraio alle ore 20.

Guarda Cremona-Milano in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Serie A di basket con GOLDBET

Non perdere nemmeno un canestro di Cremona-Milano su LOTTOMATICA

Cremona è nona in classifica con un record che però è ancora al di sotto del 50% con 8 successi e 10 sconfitte. Nell'ultimo turno vittoria interna 89-87 nel derby lombardo contro Cantù. Milano invece con 13 W e 5 L è quarta a 4 punti di distanza dalla Virtus campolista. Le scarpette rosse sono reduci dal successo esterno 76-71 in quel di Treviso.

Dove vedere Cremona-Milano in diretta TV e streaming gratis

—  

Cremona-Milano sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con il piazzamento di una scommesse e il saldo attivo, sarà possibile guardare Cremona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Cremona-Milano in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di basket Serie A gratuitamente su GOLDBET

Tutti i canestri di Cremona-Milano senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Como-Fiorentina, dove vedere la gara di Serie A in diretta TV e streaming live
Pisa-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming live

© RIPRODUZIONE RISERVATA