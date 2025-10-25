Segui Cremona-Treviso in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Redazione Derby Derby Derby 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 20:02)

Domenica 26 ottobre alle ore 20 è in programma Cremona-Treviso, match valido per la quarta giornata di Serie A di basket. Il match del PalaRadi vede sul parquet la terza contro l'ultima in classifica.

Preview Cremona-Treviso — La Vanoli è la squadra del momento. Dopo l'esordio negativo con la sconfitta a Venezia 82-75 sono infatti arrivate due vittorie, ultima delle quali a sorpresa in casa dei campioni in carica di Bologna 86-69 con un Durham da 17 punti e 3 rimbalzi.

In Lombardia arrivano i veneti di Treviso, unica formazione assieme a Sassari e Udine ancora a secco di vittorie. Treviso ha perso infatti contro Brescia, Tortona e Napoli e con 295 punti subiti è la peggior difesa del campionato. Nella scorsa stagione una vittoria a testa negli scontri diretti con fattore campo sempre rispettato.

Cremona a tutto gas dopo la vittoria in casa della Virtus (Photo by Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images)

I probabili quintetti di partenza di Cremona-Treviso — Come logico aspettarsi Cremona confermerà il quintetto base che ha schiantato la Virtus: Willis play, Jones guardia, Burns ala piccola, Grant ala grande e Casarin centro. Treviso risponde con Ragland playmaker, Torresani guardia, Olisevicius e Pinkins ali con Stephens numero 5.

CREMONA - Willis, Jones, Burns, Grant, Casarin. All. Brotto

TREVISO - Ragland, Torresani, Olisevicius, Pinkins, Stephens. All. Rossi.

