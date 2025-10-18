Dallas-Washington live, streaming gratis e diretta tv del match di NFL

Segui Dallas Cowboys-Washington Commanders in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:26)

Domenica 19 ottobre alle 22,25 l'AT&T Stadium di Arlington sarà il teatro del divisional match di NFC east Dallas-Washington, uno degli incontri sulla carta più incerti ed equilibrati della week 7 di NFL, fra due team che sono potenzialmente da playoff ma che in questo inizio di stagione stanno faticando.

Guarda Dallas Cowboys-Washington Commanders IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere DAL Cowboys-WAS Commanders in diretta TV e streaming gratis — Dallas Cowboys-Washington Commanders sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Dallas Cowboys-Washington Commanders in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Dallas Cowboys-Washington Commanders nella sezione Live Streaming.

DAL Cowboys-WAS Commanders, come arrivano le due squadre alla partita — Due vittorie, 1 pareggio (contro Green Bay) e tre sconfitte: questo il record dei nuovi Cowboys di coach Schottenheimer che devono ancora trovare la loro dimensione e continuità in questa stagione. La squadra texana è il miglior attacco della lega per yards guadagnate trascinate da trio Prescott in cabina di regia, Williams alle corse e Pickens alle ricezioni. Nello scorso turno Dallas ha perso 30-27 contro Carolina.

Anche i Commanders così come i rivali divisionali hanno perso settimana scorsa e lo hanno fatto di un solo punto in casa contro Chicago (24-25). I ragazzi di coach Quinn viaggiano al 50% di vittorie e così come Dallas ha delle ottime statistiche nel pacchetto dei running back. Nella scorsa stagione i due scontri diretti divisionali hanno visto un successona testa ma sempre con fattore campo saltato.

I quarterback titolari di DAL Cowboys-WAS Commanders — I padroni di casa verranno guidati come sempre da uno dei qb più affidabili e performanti degli ultimi anni di NFL. Dak Prescott in questo 2025 sta viaggiando a 269 yards lanciate con 13 td e 3 intercetti. Dall'altra parte troviamo Jayde Daniels al suo secondo anno di NFL dopo l'ottima stagione da rookie del 2024. Il qb dei Commanders in questo inizio di regular season ha collezionato 218 yards di media con 7 td e solo 1 intercetto.

Non perdere l’occasione di seguire Dallas Cowboys-Washington Commanders in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Dallas Cowboys-Washington Commanders in streaming live gratis su Bet365!