Denver-NY Giants, NFL: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:02)

Il Mile High Stadium ospita Denver Broncos-New York Giants, match valido per la week 7 di NFL. Quello in programma domenica 19 ottobre ale ore 22,05 è un vero testa-coda tra la seconda forza della AFC e la penultima in NFC. Match scontato? Nella NFL nulla è mai certo.

Denver Broncos-New York Giants sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Analisi pre match di DEN Broncos-NY Giants — I Broncos di coach Peyton sono una delle sorprese di questa stagione. La squadra di Denver è prima in AFC west e seconda in tutta la conference con 4 vittorie e 2 sconfitte grazie a una difesa di ferro: seconda per yards concesse (254 di media) e prima per sack procurati (ben 30). La formazione del Colorado arriva da 3 vittorie di fila, ultima delle quali contro l'altra squadra di NY ovvero i Jets in un 11-3 tiratissimo.

Al Mile High arrivano i Giants di coach Daboll che al contrario dei rivali sono ultimi nella loro divisione e penultimi nella NFC con un record di 2 successi e 4 ko. In difesa non bastano i 7 sack stagionali di Bryan Burns per tenere in piedi la baracca ma il 34-27 con cui i newyorkesi hanno battuto settimana scorsa i campioni in carica di Philadelphia è un segnale forte per il proseguo della stagione. Giants e Broncos non si scontrano da ben 4 stagioni: nel 2021 successo in trasferta di Denver 27-13.

I quarterback titolari di DEN Broncos-NY Giants — Al suo secondo anno di NFL, l'ex Oregon Bo Nix sta facendo impazzire i tifosi dei Broncos. Il qb di Denver in questa stagione sta viaggiandoa 212 yards di media con 9 td e 4 intercetti. Dall'altra parte, a sostituire il partente Jones, nella grande mela si sono affodati al rookie Jaxson Dart che finora però sta faticando con 4 td, 2 intercetti ma soprattutto una bassissima media di yards conquistate (solo 101 a partita):

