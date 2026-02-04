Diretta streaming gratis di Raptors-Wolves: dove vedere la partita NBA

Segui Raptors-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Quinta ad est contro quinta ad ovest, è questo lo scenario di Raptors-Wolves. Il match dello Scotiabank Arena di Toronto vede infatti sfidarsi due formazioni lanciatissime nelle rispettive conference. Gara da qui ci si aspetta tanto e dal pronostico apertissimo. Palla a due mercoledì 4 febbraio all'1,30 di notte orario italiano.

Raptors-Wolves, quello che c'è da sapere sul match — I Raptors sono terzi nella iper-competitiva atlantic division con un ruolino di marcia di 30 vittorie e 21 sconfitte, dietro a Knicks e Celtics in una lotta apertissima alla vetta. I canadesi arrivano dal successo interno 107-100 contro Utah con Barrett top scorer dei suoi con 21 punti.

Anche i Wolves sono terzi nella propria division (anch'essa di ferro) con un record di 31-20 dietro a Nuggets e Thunder. Minnesota goda di ottime statistiche di squadra (quarto miglior attacco e quarta per percentuale al tiro) ma anche individuali con Gobert secondo rimbalzista della lega e Edwards terzo realizzatore. La squadra ha interrotto un filotto verde perdendo 137-128 in trasferta contro i Grizzlies.

I probabili quintetti di partenza di Raptors-Wolves — Raptors sul parquet con Quickley playmaker, Ingram guardia, Barrett ala piccola, Barnes ala grande e Murray-Boyles centro. Wolves che rispondono con Edwards play, Divincenzo guardia, Randle e MacDaniels ali e Gobert numero 5.

TORONTO RAPTORS - Quickley, Ingram, Barrett, Barnes, Murray-Boyles. All. Rajakovic

MINNESOTA TIMBERWOLVES - Edwards, Divincenzo, Randle, MacDaniels, Gobert. All. Finch