Segui Dolphins-Bills in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:40)

Domenica l'Hard Rock Stadium sarà il teatro del divisional match di NFL tra Dolphins e Bills. La gara, con kick off il 9 novembre alle ore 19, mette di fronte Miami e Buffalo, rispettivamente 13esima e quarta in AFC.

Dove vedere Dolphins-Bills in diretta TV e streaming gratis — Dolphins-Bills sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Dolphins-Bills in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Dolphins-Bills nella sezione Live Streaming.

Dolphins-Bills, verso il divisional match di AFC east — Con un record di 2 vittorie e 7 sconfitte i Dolphins sono terzi in AFC east e hanno praticamente sottorrato le speranze di playoff. La squadra di coach McDaniel arriva da una pessima figura davanti al proprio pubblico col ko 6-28 contro i Ravens.

Decisamente opposta la situazione dei Bills che con un record di 6 W e 2 L è seconda nella division ad una sola vittoria di distanza dai Patriots. Il roster di coach McDermott ha il miglior attacco della lega per yards totali (385 a partita) e arriva da due vittorie di fila, ultima delle quali 28-21 contro i vice campioni del mondo dei Chiefs. Interessante notare che Miami non batte Buffalo da 6 scontri diretti, ovvero dal settembre 2022.

I quarterback titolari di Dolphins-Bills — Dolphins che in cabina di regia si affideranno come sempre a Tua Tagovaiola che in questa stagione viaggia a 15 td e 11 intercetti. Dall'altra parte troviamo l'esperto Josh Allen che finora ha collezionato 13 td pass, 7 rushing td e solo 4 intercetti.

