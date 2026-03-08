Dove guardare Cavs-Sixers in diretta TV: streaming gratis e formazioni

Segui Bucks-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 11:50)

Inizia una nuova settimana in NBA e in questo articolo ci concentriamo sul presentarvi Cavs-Sixers, gara molto interessante a est. Alla Rocket Arena di Cleveland i padroni di casa quarti nella conference ospitano l'ottava forza dello stesso raggruppamento. Palla a due lunedì 9 marzo a mezzanotte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Cavs-Sixers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Cavs-Sixers, lo stato di forma dei due team — Con un record di 39 vittorie e 24 sconfitte i Cavs sono secondi nella central division dietro i Pistons. Cleveland, che ha il terzo miglior attacco della lega, arriva da ben 7 successi consecutivi in casa, ultima delle quali 113-109 proprio contro Detroit con Tyson protagonista con 22 punti,

I Sixers sono solo quarti nell'atlantic, division molto competitiva. Il 34-29 permette comunque a Philadelphia di occupare un posto nella zona play-in. La squadra ha però perso 3 delle ultime 4 gare, ultima delle quali 125-116 nella trasferta di Atlanta nonostante i 31 punti di Maxey. I Cavs hanno vinto tutti e 3 gli scontri diretti stagionali contro i Sixers.

I probabili quintetti di partenza di Cavs-Sixers — Cavs in campo con Harden playmaker, Merrill guardia, Tyson e Mobley ali con Allen centro. I Sixers rispondono con Grimes play, Maxey guardia, Barlow ala piccola, Oubre ala grande e Bona numero 5.

CLEVELAND CAVALIERS - Harden, Merrill, Tyson, Mobley, Allen. All. Atkinson

PHILADELPHIA 76ERS - Grimes, Maxey, Barlow, Oubre, Bona. All. Nurse