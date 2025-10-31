Segui Grizzlies-Lakers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 02:36)

Halloween è uno degli appuntamenti più ricchi di match nel programma NBA e Grizzlies-Lakers è uno dei match tutto in western conference da non perdere. La sfida del FedEx Forum, orfana degli infortunati James e Doncic, vedrà al palla a due mercoledì 31 ottobre alle 2,30 di notte orario italiano.

Grizzlies-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Grizzlies-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Qui Memphis Grizzlies, Qui Los Angeles Lakers — Grizzlies e Lakers viaggiano in classifica con lo stesso record, di 3 vittorie e 2 sconfitte. Sia Mephis che Los Angeles nell'ultima gara giocata hanno ottenuto un succeso, rispettivamente contro Suns e Wolves.

Nello specifico i Grizzlies hanno battutto 114-113 Phoenix in trasferta con un un Morant da 28 punti e 8 rimbalzi; anche i Lakers hanno vinto la loro ultima trasferta di un solo punto battendo Minnesota grazie ancora a un super Reaves da 28 punti. Nel conteggio degli scontri diretti LA ha vinto 3 match consecutivi contro Memphis.

I probabili quintetti di partenza di Grizzlies-Lakers — Con diverse assenze nel roster Memphis dovrebbe schierare Caldwell-Pope playmaker, Morant guardia, Jackson e Wells ali con Landale numero 5. I Lakers, ancora senza Lebron James e Doncic si affidano LaRavia play, Reaves guardia, Hachimura ala piccola, Vanderbilt ala grande e Ayton centro.

MEMPHIS GRIZZLIES - Caldwell-Pope, Morant, Jackson, Wells, Landale. All. Iisalo

LOS ANGELES LAKERS - LaRavia, Reaves, Hachimura, Vanderbilt, Ayton. All. Redick.

Non perdere l'occasione di seguire Grizzlies-Lakers in diretta streaming gratis su Bet365.