Dove guardare Jazz-Heat di NBA: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Segui Jazz-Heat in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Utah Jazz e Miami Heat si affrontano sabato 24 gennaio alle 3,30 della notte italiana al Delta Center di Salt Lake City. I padroni di casa sono in grossa difficoltà e navigano nei bassifondi della western conference mentre gli ospiti stanno passando un buon momento e sono in piena corsa play-in.

Jazz-Heat, la preview completa — Utah è ultima nella northwest division con un ruolino di marcia di 15 vittorie e 30 sconfitte. I Jazz hanno perso 4 delle ultime 5 gare giocate e arrivano dal ko interno 109-126 contro gli Spurs con un Bailey migliore dei suoi con 25 punti a tabellino.

Heat sempre più vicini al sorpasso dei Magic nell'atlantic visto il distacco di sole due gare dai rivali. Miami alterna vittoria a sconfitta da 5 gare e nell'ultima uscita ha perso 127-110 in casa dei Blazers nonostante un Adebayo top scorer di serata con 32 punti. Questo è il primo scontro stagione fra i due team.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Heat — Jazz in campo con George playmaker, Mykhailiuk guardia, Williams ala piccola, Bailey ala grande e Nurkic centro. Heat che rispondono con Powell play, Jakucionis guardia, Wiggings e Larsson ali e Adebayo numero 5.

UTAH JAZZ - George, Mykhailiuk, Williams, Bailey, Nurkic. All. Hardy

MIAMI HEAT - Powell, Jakucionis, Wiggings, Larsson, Adebayo. All. Spoelstra