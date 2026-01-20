Segui Jazz-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 02:24)

La northwest division di NBA ci propone la sfida fra la quinta e la terza in classifica del gruppo ovvero Jazz e Wolves. I due team che per ora hanno passi e obiettivi ben diversi in classifica scendono sul parquet del Delta Center di Salt Lake City martedì 20 gennaio alle ore 3 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo

Jazz-Wolves sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Jazz-Wolves sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Jazz-Wolves, divisional match nella northwest — Utah ha vinto finora solo il 33% dei match giocati, ovvero 14 su 42. I Jazz arrivano da 3 ko di fila, ultimo dei quali 138-120 nella tana dei Mavericks con solo 3 giocatori che hanno superato i 20 punti a tabellino.

Anche i Wolves hanno inanellato due sconfitte consecutive ma nonostante questo il record è più che positivo con 27 vinte e 16 perse che porta Minnesota al quarto posto della conference. La squadra nell'ultima notte ha perso 123-126 in trasferta contro gli Spurs nonostante un Edwards devastante autore di 55 punti. Questo è il terzo scontro diretto stagionale fra Jazz e Wolves con Minnesota che ha vinto entrambi i primi due incroci.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Wolves — Jazz che scelgono Collier playmaker, George guardia, Williams e Bailey ali con Filipowski centro. Wolves che rispondono con Edwards play, Divincenzo guardia, Randle ala piccola, McDaniels ala grande e Reid numero 5.

UTAH JAZZ - Collier, George, Williams, Bailey, Filipowski. All. Hardy

MINNESOTA TIMBERWOLVES - Edwards, Divincenzo, Randle, McDaniels, Reid. All. Finch