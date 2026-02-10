Segui Knicks-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Ultime nottate di regular season prima della pausa per l'all star weekend e oggi ti parliamo di Knicks-Pacers. La sfida del Madison Square Garden è un vero testa coda ad est visto che in campo scendono la terza contro l'ultima nella conference. Palla a due martedì 10 febbraio all'1,30 di notte orario italiano.

Knicks-Pacers, i numeri pre match — Con 34 vittorie e 19 sconfitte i Knicks sono sempre primi nell'atlantic division assieme ai Celtics. New York, che è trascinato dai rimbalzi di Towns (11,9 di media migliore della lega) arriva proprio dalla pesante vittoria in trasferta contro Boston per 111-89

Record praticamente invertito per i vica-campioni del 2025, quei Pacers che oggi sono ultimissimi in division e conference con 13 vinte e 40 perse. I gialloblu arrivano da 4 sconfitte di fila, ultima delle quali 122-104 in casa di Toronto con nessun giocatore del roster che ha raggiunto di 20 punti. Nell'unico precedente stagionale, a dicembre a campi invertiti, vittoria di un solo punto di NY.

I probabili quintetti di partenza di Knicks-Pacers — Knicks in campo con Shamet playmaker, Brunson guardia, Hart ala piccola, Bridges ala grande e Towns centro. Pacers che rispondono con Nesmith play, Nembhard guardia, Siakam e Furphy ali con Huff numero 5.

NEW YORK KNICKS - Shamet, Brunson, Hart, Bridges, Towns. All. Brown

INDIANA PACERS - Nesmith, Nembhard, Siakam, Furphy. All. Carlisle