derbyderbyderby streaming Dove guardare Knicks-Pacers di NBA in diretta TV: streaming gratis e formazioni

BASKET IN STREAMING

Dove guardare Knicks-Pacers di NBA in diretta TV: streaming gratis e formazioni

Dove guardare Knicks-Pacers di NBA in diretta TV: streaming gratis e formazioni - immagine 1
Segui Knicks-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Ultime nottate di regular season prima della pausa per l'all star weekend e oggi ti parliamo di Knicks-Pacers. La sfida del Madison Square Garden è un vero testa coda ad est visto che in campo scendono la terza contro l'ultima nella conference. Palla a due martedì 10 febbraio all'1,30 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Guarda ora Knicks-Pacers gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta l'NBA in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Knicks-Pacers in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Knicks-Pacers in diretta TV e streaming gratis

—  

Knicks-Pacers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Knicks-Pacers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Knicks-Pacers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Knicks-Pacers nella sezione Live Streaming.

    • Knicks-Pacers, i numeri pre match

    —  

    Con 34 vittorie e 19 sconfitte i Knicks sono sempre primi nell'atlantic division assieme ai Celtics. New York, che è trascinato dai rimbalzi di Towns (11,9 di media migliore della lega) arriva proprio dalla pesante vittoria in trasferta contro Boston per 111-89

    Record praticamente invertito per i vica-campioni del 2025, quei Pacers che oggi sono ultimissimi in division e conference con 13 vinte e 40 perse. I gialloblu arrivano da 4 sconfitte di fila, ultima delle quali 122-104 in casa di Toronto con nessun giocatore del roster che ha raggiunto di 20 punti. Nell'unico precedente stagionale, a dicembre a campi invertiti, vittoria di un solo punto di NY.

    Dove guardare Knicks-Pacers di NBA in diretta TV: streaming gratis e formazioni- immagine 5
    Indiana sempre ultima a est con 4 ko consecutivi. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Knicks-Pacers

    —  

    Knicks in campo con Shamet playmaker, Brunson guardia, Hart ala piccola, Bridges ala grande e Towns centro. Pacers che rispondono con Nesmith play, Nembhard guardia, Siakam e Furphy ali con Huff numero 5.

    NEW YORK KNICKS - Shamet, Brunson, Hart, Bridges, Towns. All. Brown

    INDIANA PACERS - Nesmith, Nembhard, Siakam, Furphy. All. Carlisle

    Non perdere l’occasione di seguire Knicks-Pacers in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'NBA

    Vivi ogni canestro canestro di Knicks-Pacers in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Salernitana-Casarano Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE
    Leicester-Southampton: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA