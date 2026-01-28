Segui Mavs-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

L'American Airlines Center ospita il match NBA tra Mavs e Wolves. La sfida è in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 2,30 della notte italiana e mette di fronte l'undicesima e la sesta in classifica della western conference. Ecco la preview completa.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Mavs-Wolves sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Mavs-Wolves sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Mavs-Wolves, statistiche e precedenti — I Mavs viaggiano a 19 vittorie e 27 sconfitte, trend che li vede solo terzi nella southwest e al momento fuori dalla zona play-in distante 2 vittorie. Dallas ha appena interrotto un filotto di successi col ko 116-110 in casa contro i Lakers con Marshall fra i più positivi dei suoi avendo fatto registrare una doppia doppia.

Anche i Wolves sono terzi nella loro division (la northwest) ma il loro record di 28-19 li permette al momento di difendere l'ultimo posto disponibile per l'access diretto ai playoff. Minnesota dopo una serie di cadute è tornata alla vittoria la scorsa notte col 108-83 sui Warriors grazie anche alla doppia doppia di Gobert.

I probabili quintetti di partenza di Mavs-Wolves — Mavs con Marshall playmaker, Christie guardia, Flagg ala piccola, Martin ala grande e Powell centro. Wolves che rispondono con Conley play, Divincenzo guardia, McDaniels e Randle ali con Gobert numero 5.

DALLAS MAVERICKS - Marshall, Christie, Flagg, Martin, Powell. All. Kidd

MINNESOTA TIMBERWOLVES - Conley, Divincenzo, McDaniels, Randle, Gobert. All. Finch