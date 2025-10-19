Dove guardare San Francisco-Atlanta di NFL: streaming gratis e diretta tv

Segui San Francisco 49ers-Atlanta Falcons in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul sunday night della week 7 di NFL

Redazione Derby Derby Derby 19 ottobre - 02:00

Il sunday night della week 7 di NFL sarà tra i San Francisco 49ers e gli Atlanta Falcons. Il match del Levi's Stadium di Santa Clara è in programma domenica 19 ottobre con kick off alle 2 di notte.

Il sunday night della week 7 di NFL sarà tra i San Francisco 49ers e gli Atlanta Falcons.

Dove vedere SF 49ers-ATL Falcons in diretta TV e streaming gratis — San Francisco 49ers-Atlanta Falcons sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente San Francisco 49ers-Atlanta Falcons in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca San Francisco 49ers-Atlanta Falcons nella sezione Live Streaming.

SF 49ers-ATL Falcons, verso il sunday night! — San Francisco si sta giocando la NFC west con lo stesso record sia dei Rams che dei Seahawks (4-2) con i quali ha vinto gli scontri diretti di inizio stagione. I ragazzi di coach Sahahan, miglior team della lega per yards conquistate sui passaggi, hanno perso 30-19 nella trasferta di Tampa.

I Falcons di coach Morris hanno già sfruttato il turno di bye e quidi a differenza di SF hanno giocato una gara in meno con un record i 3 vinte e 2 perse che al momento li tengono al secondo posto in NFC south. Atlanta arriva da 2 vittorie consecutive, ultima delle quali il 24-14 interno contro i Bills. La squadra ha statistiche di squadra davvero ottime: secondo attacco per yards gudagnate (378 a partita) e prima per yards concesse (253 di media). Niners e Falcons non si affrontano dal 2022 quando a campi invertiti vinsero i Falcons 28-14.

I quarterback titolari di SF 49ers-ATL Falcons — Stagione travagliata per Brock Purdy con i padroni di casa che dovranno ancora affidarsi a Mac Jones. L'ex Patriots è 3-0 in stagione con 6 td e solo un intercetto. Parliamo ora degli ospiti: diventato titolare fisso solo quest'anno, alla sua seconda stagione da pro, Michael Penix ha finora totalizzato 4 td e 3 intercetti.

Non perdere l'occasione di seguire San Francisco 49ers-Atlanta Falcons in diretta streaming gratis su Bet365.