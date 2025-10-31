Segui Sixers-Celtics in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Sixers e Celtics si sfidano nella notte di Halloween. Il match di NBA del Xfinity Mobile Arena di Philadelphia è infatti in programma alla mezzanotte del 31 ottobre ora italiana. Un match attesissimo sia per il blasone dei due team sia perchè i padroni di casa sono ancora imbattuti.

Sixers-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Sixers-Celtics, big match ad est — Philadelphia è una delle migliori formazioni di questo inizio di NBA con 4 vittorie in 4 match giocati. Le vittime dei Sixers sono state nell'ordine: Celtics, Hornets, Magic e Wizards con questi ultimi sconfitti in over time 139-134 in una trasferta dove a brillare è stato Maxey con 39 punti e 10 assist.

Boston è nona nella eastern conference con solo 2 vittorie e 3 sconfitte. I Celtics hanno iniziato malissimo la stagione con 3ko di fila salvo poi riscattarsi con 2W consecutive contro Pelicans e Cavaliers. Nello specifico il match contro Cleveland si è chiuso 125-105 con un Brown da 30 punti e 5 rimbalzi. Come detto Sixers e Celtics si sono affrontati nel match d'esordio stagionale a campi invertiti con la vittoria di Phila di un solo punto.

I probabili quintetti di partenza di Sixers-Celtics — I Sixers dovrebbero iniziare il match con Maxey playmaker, Edgecombe guardia, Oubre ala piccola, Walker ala grande e Bona centro. I Celtic dovrebbero dare continuità ai partenti del match contro i Cavs: White play, Pritchard guardia, Minnot e Brown ali con Queta centro. Ricordiamo che Boston ha sempre fuori Tatum per infortunio.

PHILADELPHIA 76ERS - Maxey, Edgecombe, Oubre, Walker, Bona. All. Nurse

BOSTON CELTICS - White, Pritchard, Minnot, Brown, Queta. All. Mazzulla

