Divisional match nella soutwest in programma fra Spurs e Pelicans, due formazioni con valori e ambizioni ben diverse. San Antonio è secondo ad ovest mentre New Orleans è ultima nella stessa conference. Al Frost Bank Center palla a due prevista per domenica 25 gennaio all'1 di notte orario italiano.

Spurs-Pelicans, divisional match nella southwest — San Antonio è prima nella division con 31 vittorie e 14 sconfitte davanti ai Rockets. I neroargento, secondi nelle statistiche dei rimbalzi totali, arrivano dal largo successo in trasferta 126-109 sui Jazz grazie anche alla doppia doppia di Wembanyama.

Pelicans mestamente ultimi nella divison con solo il 23% delle vittorie ovvero 11 su 36. NOLA dopo 3 ko di fila ha reagito la scorsa notte battendo 133-127 i Grizzlies con un Bey da 36 punti. Le due formazioni si sono affrontate già 3 volte in stagione con un bilancio di 3-0 a favore degli Spurs.

I probabili quintetti di partenza di Spurs-Pelicans — Spurs in campo con Castle playmker, Fox guardia, Barnes ala piccola, Champagnie ala grande e Wembanyama centro. Pelicans che rispondono con Murphy play, Jones guardia, Williamson ala piccola, Bey ala grande e Queen numero 5.

SAN ANTONIO SPURS - Castle, Fox, Barnes, Champagnie, Wembanyama. All. Johnson

NEW ORLEANS PELICANS - Murphy, Jones, Williamson, Bey, Queen. All. Borrego