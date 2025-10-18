Segui Treviso-Napoli in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A italiana di basket

Treviso-Napoli si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 19. Il match fra veneti e campani entrambe ancora a secco di vittorie è valido per la terza giornata di Lega A e sarà in programma al PalaVerde di Villorba, storico impianto del basket italiano.

Treviso-Napoli, la presentazione del match — Sia Treviso che Napoli sono ancora senza vittorie in queste primissime battute di campionato. I padroni di casa infatti hanno perso all'esordio 102-100 all'overtime in casa contro Brescia e poi 107-95 contro Tortona in trasferta, nonostante i 20 punti e 7 rimbalzi di Olisevicius. Gli ospiti invece arrivano dalle sconfitte 105-88 alla prima giornata contro i campioni in carica della Virtus Bologna a basket city e 84-79 davanti al pubblico amico contro Trieste, dove non sono bastati i 21 punti e 6 rimbalzi di Mitrou-Long. Nella scorsa campionato i due precedenti hanno visto in entrambi i casi il fattore campo saltare con vittorie nette di Treviso a Napoli e dei partenopei in Veneto.

I probabili quintetti di partenza di Treviso-Napoli — Treviso dovrebbe scendere sul parquet con Torresani play, Rangland guardia, Olisevicius ala piccola, Pinkins ala grande e Stephens centro. Napoli rispode con Mitrou-Long playmaker, Bolton guardia, Simms e Faggian come ali Caruso centro.

TREVISO - Torresani , Rangland, Olisevicius, Pinkins, Stephens. All.Rossi

NAPOLI - Mitrou-Long, Bolton, Simms, Faggian, Caruso. Magro.

