Fra i match della western conference della notte NBA, Golden State Warriors-Phoenix Suns è uno dei più attesi.

Fra i match della western conference della notte NBA, Golden State Warriors-Phoenix Suns è uno dei più attesi. La gara del Chase Center di San Francisco vede opporsi l'ottava e la decima forza ad ovest di questo inizio di stagione. Palla a due prevista martedì 4 novembre alle ore 4 della notte italiana.

Warriors-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Warriors-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Warriors-Suns, statistiche pre match — Golden State ha iniziato la stagione NBA con un record di 4-3 ma arriva da due sconfitte di fila, ultima delle quali in casa del Pacers 114-109 con uno Steph Curry predicatore nel deserto con 24 punti.

Phoenix ha un ruolino di marcia di 3-4 ma al contrario dei rivali arriva da 2 successi di fila ultimo dei quali 130-118 in casa contro gli Spurs in cui ha brillato un Booker da 28 punti e 13 assist. L'ultimo volta che i Suns si sono presentati nella baia era lo scorso febbraio quando hanno stravinto 130-105.

I probabili quintetti di partenza di Warriors-Suns — I Warriors scelgono Curry come playmaker, Bulter come guardia,, Kuminga e Green come ali e Post come centro. I Suns rispondono con Booker play, Allen guardia, Dunn e O'Neale ali e Williams numero 5.

GOLDEN STATE WARRIORS - Curry, Bulter, Kuminga, Green, Post. All.Kerr

PHOENIX SUNS - Booker, Allen, Dunn, O'Neale, Williams. All.Ott

Non perdere l'occasione di seguire Warriors-Suns in diretta streaming.