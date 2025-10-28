Dove guardare Wizards-Sixers: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Segui Wizards-Sixers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 00:02)

Martedì 28 ottobre a mezzanotte italiana scendono in campo i Washington Wizards e i Philadelphia 76ers. Il match della Capitol One Arena è vede sfidarsi due squadre della Eastern Conference di NBA con gli ospiti sulla carta favoriti.

Guarda Wizards-Sixers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Wizards-Sixers in diretta TV e streaming gratis — Wizards-Sixers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Wizards-Sixers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Wizards-Sixers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Wizards-Sixers nella sezione Live Streaming.

Wizards-Sixers, le statistiche pre match — I Washington Wizards sono ultimi nella southeast divisione con 1 vittoria e 2 sconfitte. In queste primissime battute di stagione la squadra della capitale ha prima perso all'esordio contro i Bucks, ha poi battuto i Mavs e quindi è caduta 139-113 davanti al proprio pubblico contro gli Hornets crollando nella ripresa.

Mentre stiamo scrivendo questa preview i Philadelphia 76ers sono in campo stanno giocando sul parquet di casa contro Orlando. Prima del match contro i Magic la squadra, in testa all'Atlantic Division, ha fatto due su due contro Celtics e Hornets con un Maxey scatenato autore di 68 punti in due gare. L'ultimo match ufficiale fra Wizards e Sixers, giocato lo scorso aprile, ha visto il successo di Phila in trasferta 122-103.

I probabili quintetti di partenza di Wizards-Sixers — I padroni di casa scenderanno sul parquet con McCollum playmaker, Carrington guardia, Middleton ala piccola, George ala grande e Sarr centro. Gli ospiti in back-to-back dovrebbero scegliere Maxey play, Edgecombe guardia, Oubre e Barlow ali ed Embiid numero 5.

WASHINGTON WIZARDS - McCollum, Carrington, Middleton, George, Sarr. All.Keefe

PHILADELPHIA 76ERS - Maxey, Edgecombe, Oubre, Barlow, Embiid. All. Nurse

Non perdere l’occasione di seguire Wizards-Sixers in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Wizards-Sixers in streaming live gratis su Bet365!