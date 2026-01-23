Segui Bucks-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 03:38)

Fra i match più interessanti di questo inizio weekend in NBA c'è Bucks-Nuggets. Punti pesanti in palio al Fiserv Forum dove Milwaukee undicesima ad est e quindi al momento fuori anche dai play-in ospita i Nuggets ancora privi di Jokic ma sempre terza ad ovest. Palla a due venerdì 23 gennaio alle ore 3,30 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bucks-Nuggets in diretta TV e streaming gratis — Bucks-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bucks-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bucks-Nuggets nella sezione Live Streaming.

Preview di Bucks-Nuggets — Bucks sempre lontano dal 50% di vittorie con un 18-25 che al momento li piazza solo al quarto posto della central division. Milwaukee ha inoltre per 4 match degli ultimi 5 e arriva dal ko interno 102-122 contro OKC dove nessuno in biancoverde ha rasggiunto i 20 punti.

I Nuggets stanno cercando di mettere una pezza alla mancaza di Jokic il cui ritorno sembra ormai vicino. Denver con 29W e 15L è seconda nella northwest. La squadra del Colorado però arriva da 2 ko di fila, ultimo dei quali 107-115 in casa contro i Lakers nonostante un Murray da 28 punti. Dieci giorni fa a campi invertiti Nuggets 108 Bucks 104.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Nuggets — Bucks in campo con Rollins playmaker, Green guardia, Harris ala piccola, Kuzman ala grande e Antetokuonmpo centro. Nuggets senza Jokic che rispondono con Murray play, Pickett guardia, Jones e Watson ali e Gordon numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Rollins, Green, Harris, Kuzman, Antetokuonmpo. All. Rivers

DENVER NUGGETS - Murray, Pickett, Jones, Watson, Gordon. All. Adelman