Efes-Milano live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

Venerdì 7 novembre alle ore 18,30 è in programma la palla a due fra Anadolu Efes e Olimpia Milano. Il match del Basketbol Gelisim Merkezi di Istanbul è valido per la nona giornata di Eurolega e mette di fronte due squadre con lo stesso record stagionale.

Preview Anadolu Efes-Olimpia Milano — Sia Efes che Milano hanno iniziato la stagione con 3 vittorie e 5 sconfitte. I turchi arrivano dal ko 86-75 nella trasferta contro il Baskonia nonostante Larkin sia risultato top scorer della serata con 23 punti. Le scarpette rosse invece nell'ultimo turno hanno battuto in casa Parigi 86-77 con un Booker da 13 punti. Fra i dati più interessanti sugli scontri diretti possiamo notare come Milano non vinca in casa dell'Efes da 5 trasferte, ovvero dal marzo 2022.

I probabili quintetti di partenza di Efes-Milano — I turchi partitanno con Weiler-Babb playmaker, Larkin guardia,Smits ala piccola, Cordinier ala grande e Osmani centro. Milano risponde con Bolmaro play. Ellis guardia, Ricci e Shields ali con Booker centro.

ANADOLU EFES - Weiler-Babb, Larkin,Smits, Cordinier, Osmani. All.Kokoskov

OLIMPIA MILANO - Bolmaro, Ellis, Ricci, Shields, Booker. All.Messina

