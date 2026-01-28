derbyderbyderby streaming Elche-Barcellona: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Elche-Barcellona: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Segui Elche-Barcellona in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Elche-Barcellona è il posticipo del sabato di Liga e si gioca il 31 gennaio alle ore 21. La gara del Martinez Valero vede i padroni di casa posizionati a metà classifica andare a lanciare la sfida alla capolista. Ecco la preview completa.

L'Elche naviga all'unidcesimo posto in Liga ma a causa della classifica cortissima ha solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I biancoverdi arrivano dal ko interno per 3-2 contro il Levante. Il Barcellona invece è primo con 1 punto di vantaggio sul Real Madrid e nelll'ultimo turno ha regolato 3-0 l'Oviedo.

Dove vedere Elche-Barcellona in diretta TV e streaming gratis

Elche-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Elche-Barcellona di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

