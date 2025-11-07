Espanyol-Villarreal live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga

Segui Espanyol-Villarreal in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match della decima giornata di Liga.

L'RCDE Stadium di Cornella ospita sabato sera il match di Liga tra Espanyol e Villarreal. La gara, valida per la 12esima giornata, vede in campo la sesta contro la terza in classifica con calcio d'inizio l'8 novembre alle ore 21.

Espanyol-Villarreal sarà trasmessa in diretta streaming.

Espanyol-Villarreal sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutto la Liga spagnola.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Espanyol-Villarreal nella sezione Live Streaming.

Espanyol-Villarreal, presentazione del match — L'Espanyol è sesto in classifica con 18 punti e in questo momento sarebbe in Conference League. La squadra viaggia a 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con 15 goal fatti e 13 subiti. Nello scorso weekend è arrivato uno stop nella trasferta 2-1 contro l'Alaves.

Il Villarreal è invece terzo in graduatoria con 23 punti, solo due in meno del Barcellona secondo. Il sottomarino giallo ha un ruolino di marcia di 7 vinte, 2 pareggiate e 2 perse con 22 goal all'attivo e 10 al passivo. Nell'ultimo turno il Villarreal ha passeggiato 4-0 al Madrigal contro il Vallecano. L'Espanyol non batte i rivali da 6 match di fila, ovvero dal gennaio 2020.

Probabili formazioni Espanyol-Villarreal — Modulo 4-4-2 per i padroni di casa: Dmitrovic in porta; El Hilali, Riedel, Cabrera e Salinas in difesa; Dolan, Lozano, Exposito e Milla a centrocampo con la coppia Garcia e Fernandez in avanti. Ospiti col con modulo speculare: davanti a Luiz Junior troviamo la linea a 4 difensiva formata da Mourino, Foyth, Marin e Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye e Moleiro giocheranno a centrocampo con Moreno e Mikaudtadze in attacco.

ESPANYOL (4-4-2) - El Hilali; Riedel, Cabrera, Salinas; Dolan, Lozano, Exposito, Milla; Garcia, Fernandez. All. Gonzalez

VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Foyth, Marin, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye e Moleiro; Moreno e Mikaudtadze. All. Marcelino

