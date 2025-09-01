Eurobasket, Italia-Spagna: diretta tv e streaming LIVE del match

Azzurri e Furie Rosse scendono sul parquet martedì 2 settembre alle ore 20,30. Il match vale per le posizioni alte del gruppo c dell'Eurobasket.

Chi fra Italia e Spagna infilerà la terza vittoria consecutive in questo Eurobasket 2025? Lo scopriremo martedì sera quando le due nazionali scenderanno in campo alla Spyros Krypianou Arena di Limassol a Cipro. La gara, potenzialmente una delle più attese di tutta l'intera fase a gironi, vale per la quarta giornata del gruppo C di Eurobasket, al momento comandato dalla Grecia. Vuoi sapere dove vedere in IN STREAMING GRATIS SU BET365il match per gli uteti già registrari? Ti diciamo tutto in questo articolo.

Dove vedere Italia-Spagna in diretta TV e in streaming LIVE — Dove sarà visibile Italia-Spagna di Euobasket in calendario martedì 2 settembre alle ore 20,30? La scelta è ampia fra tv tradizionale, streaming online e app mobile. Oltre allo streaming gratuito su Bet365 potra vedere in diretta Italia-Spagna sulla RAI e su RAI Play oltre che su Sky Sport, Sky Go, Now e Now TV ma anche su DAZN.

Come arrivano Italia e Spagna a questo big match — Italia e Spagna, chiamate alla vigilia di Eurobasket a qualificarsi senza troppo patemi agli ottavi di finale hanno iniziato la loro campagna continentale con il freno a mano tirato. Se infatti gli azzurri hanno perso 75-66 contro la Grecia di Giannis Antetokouonmpo, la Spagna ha fatto pure peggio cadendo da super favorita 83-69 contro l'outsider Georgia. Ma dopo il primo scivolone sia gli azzurri che gli iberici si sono prontamente rifetti nella seconda e terza giornata. I ragazzi di coach Pozzecco hanno infatt battuto prima 78-62 la Georgia e poi hanno rifilato 20 punti alla Bosnia. Gli uomini di coach Scariolo hanno vinto 88-67 contro la Bosnia prima di triturare 91-47 il povero Cipro.

I quintetti base di Italia-Spagna — Esperienza, qualità, talento. Sotto i canestri di Italia-Spagna vedremo questo e molto altro. Da una parte ci sono gli azzurri dell'imprevedibile coach Pozzecco che potrà contare su Nicolo Melli in forza al Fenerbahce, Ricci dell'Olimpia Milano, l'ex NBA Gallinari e soprattutto su un Fontecchio in grande spolvero. L'ala dei Pistons infatti viaggia a una media di 19 punti in questo Eurobasket. Non è certo da meno il roster delle Furie Rosse che possono contare su uno dei coach più esperti dell'ambiente, ovvero Scariolo. Gli iberici faranno principalmente affidamente su Hernangomez del Barcellona capace finora di mettere a segno di media 14,3 punti e 5,7 rimbalzi.

Italia - Fontecchio, Melli, Mouhamet, Pajola, Spagnolo. Coach. Pozzecco

Spagna - Aldama, Hernangomez, Lopez-Arostegui, Parra, SaintSupery. Coach, Scariolo.