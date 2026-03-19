Segui Partizan-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Vincenzo Bellino Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 20:53)

Trasferta a dir poco complicata quella dell'Ulker Sport Arena per l'Olimpia Milano che giocherà in casa del Fenerbahce capolista. Le scarpette rosse al momento sono fuori dalla zona play-in. Palla a due del match valido per la 32esima giornata di Eurolega il 20 marzo alle ore 18,45.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

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Verso Fenerbache-Milano: come arrivano i due team al match — Il Fenerbahce campione in carica è in testa alla classifica con un ruolino di marcia di 22 vittorie e 9 sconfitte e precedente in classifica di una vittoria l'Olympiacos e di due Real Madrid e Valencia. I turchi però arrivano da due ko consecutivi, ultimo dei quali addirittura 104-87 proprio contro la squadra del Pireo con Horton-Tucker unico che ha predicato nel deserto coi suoi 30 punti.

Trend opposto per Milano che invece arriva a questa trasferta con due successi di fila, ultimo dei quali 96-87 contro il Maccabi grazie anche ad un Nebo da 19 punti e 10 rimbalzi. Nonostante questo però i biancorossi con 16W e 15L sono ancora fuori dalla zona play-in. Nel girone di andata il match giocato al Forum ha visto il successo 91-85 dei turchi.

I probabili quintetti di partenza di Fenerbahce-Milano — Fenerbahce con Eksioglu playmaker, Baldwin guardia, Colson e Jantunen ali con Birch centro. Milano risponde con Bolmaro in regia, Ellis guardia, Leday ala piccola, Shields ala grande e Nebo numero 5.

FENERBAHCE - Eksioglu, Baldwin, Colson, Jantunen, Birch. All. Jasikevicius

OLIMPIA MILANO - Bolmaro, Ellis, Leday, Shields, Nebo. All. Poeta