Fortitudo e Brindisi sono nel gruppone delle inseguitrici della capolista Pesaro che si trova solo a +2. Gli emiliani arrivano da 3 vittorie consecutive ultima delle quali in trasferta 76-81 contro Pistoia. I pugliesi invece dopo due ko di fila hanno ripreso il passo col successo interno 79-70 contro Cividale.

Dove vedere Fortitudo-Brindisi in diretta TV e streaming gratis

Fortitudo-Brindisi sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Fortitudo-Brindisi di Serie A2 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Bet365 è l'unico sito che offre il live streaming gratuito di questo match.