Segui Grizzlies-Pelicans in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 02:00)

Sfida nei bassifondi della western fra i Grizzlies undicesimi e i Pelicans ultimi. Il match del FedEx Forum di Memphis è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 2 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Grizzlies-Pelicans sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. La diretta è disponibile anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Grizzlies-Pelicans sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Grizzlies-Pelicans, divisional match nella southwest — I Grizzlies sono terzi nella division con un ruolino di marcia di 18 vittorie e 24 sconfitte che permette loro di avere ancora speranze di post season. Memphis alterna vittoria a sconfitta da 5 turni e nell'ultima nottata ha perso di soli 2 punti in casa contro Atlanta nonostante la doppia doppia di Morant.

I Pelicans sono la peggior squadra della division e della conference avendo vinto solo il 21% dei match giocati (10 su 46). New Orleans ha inanellato 3 ko di fila, ultimo dei quali 104-112 in casa contro i Pistons nonostante un Bey top scorer della serata. I Grizzlies hanno già battuto due volte e Pelicans in stagione, una volta a ottobre e una a novembre.

I probabili quintetti di partenza di Grizzlies-Pelicans — Grizzlies in campo con Morant playmaker, Coward guardia, Wells ala piccola, Kinchar ala grande e Jackson centro. Pelicans che rispondono con Fears play, Murphy guardia, Bey e Williamson ali e Queen numero 5.

MEMPHIS GRIZZLIES - Morant, Coward, Wells, Kinchar, Jackson. All. Isalo

NEW ORLEANS PELICANS - Fears, Murphy, Bey, Williamson, Queen. All. Borrego