Heat-Hawks in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Heat-Hawks in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 3 febbraio - 01:10

Ultima settimana intera in NBA prima dell'all sta weekend e oggi ti parliamo di Heat-Hawks, match che si gioca al Kaseya Center di Miami. Il match, tutto in eastern conferencem vede sfidarsi la settima contro la decima in classifica. Palla a due martedì 3 febbraio all'1.30 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Heat-Hawks in diretta TV e streaming gratis — Heat-Hawks sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Heat-Hawks sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Heat-Hawks in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Heat-Hawks nella sezione Live Streaming.

Heat-Hawks, divisional match nella southwest — Prima contro terza nella division. Miami comanda con un record di 27 vittorie e 24 sconfitte. Miami sta alternando vittoria a sconfitta da 5 uscite e arriva dal largo successo 134-91 sui Bulls con un Adebayo da 10 punti.

Gli Hawks hanno un ruolino di marcia esattamente opposto a quello dei rivali quindi con 24W e 27L. Atlanta però arriva da 2 ko di fila, ultimo dei quali 129-124 in trasferta contro i Pacers dove non è bastata la tripla doppia di Johnson. Questo è il terzo scontro diretto stagionale con un bilancio che al momento è in perfetta parità.

I probabili quintetti di partenza di Heat-Hawks — Heat in campo con Mitchell playmaker, Larsson guardia, Fontecchio ala piccola, Wiggings ala grande e Adebayo centro. Hawks che rispondono con Daniels play, Alexander-Walker guardia, Johnson e Risacher ali con Gueye numero 5.

MIAMI HEAT - Mitchell, Larsson, Fontecchio, Wiggings, Adebayo. All. Spoelstra

ATLANTA HAWKS - Daniels play, Alexander-Walker guardia, Johnson e Risacher. All. Snyder