La squadra della Florida ha già staccato il ticket per i playoff e punta ad aumentare a 15 i match senza sconfitte interne. Ospiti a caccia di punti pesanti per la post season. Ecco come vedere lo streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 08:43)

In MLS ultimi 20 giorni decisivi e senza esami di riparazione per la cors ai playoff. Molte squadre come l'Inter Miami di Leo Messi hanno già staccato il pass per la post season mentre altre come i Chicago Fire sono a caccia di punti pesanti per la qualificazione. La sfida fra la squadra della Florida e quella dell'Illinois è in programma martedì notte all'1,30 italiana. Con Bet365 puoi seguire Inter Miami-Chicago Fire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Inter Miami-Chicago Fire in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Birmingham-Sheffield Wed è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto la MLS e in particolare la sfida del Chase Stadium di Fort Lauderdale direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Inter Miami-Chicago Fire in diretta live. Altre piattaforme che offrono il match in diretta sono Amazon Prime Video e EA Sports FC.

Verso Inter Miami-Chicago Fire, le statistiche pre match — I padroni di casa sono terzi nella eastern conference con 56 punti dietro a Philadelphia, Cincinnati e alla pari di New York City. Con i playoff già conqustati i rosaneri viaggiano a un ritmo di 16 vinte, 8 pareggiate e 6 perse con 65 goal fatti e 47 subiti. La squadraa arriva dal pareggio 1-1 nella trasferta di Toronto e in casa è imbattuta da 14 partite. Chicago al momento occupa la nona posizione in classifica ovvero l'ultima disponibile per agganciare le wild cards. Il bottino dei biancorossi è di 48 punti frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte con 59 goal fatti e 53 subiti. I Fire arrivano da 2 successi consecutivi ultimo dei quali 2-0 in casa contro Columbus. Nel match di andata a campi invertiti tra Chicago e Miami un anonimo 0-0.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Chicago Fire — Padroni di casa senza Obando, Ruiz e Silvetti. Ospiti senza Mueller e Radojevic.

INTER MIAMI (4-4-2) - Ustari; Fray, Falcon, Allen, Alba; Allende, De Paul, Busquets, Rodriguez; Messi, Suarez. All. Mascherano.

CHICAGO FIRE (4-3-3) - Brady; Dean, Elliot, Rogers, Gutman; Franco, Gutierrez, D'Avilla; Zinckernagel, Cuypers, Bamba. All. Berhalter.