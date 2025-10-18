Segui Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Domenica 19 ottobre è in programma Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders, match della week 7 di NFL delicatissimo per la AFC west. La sfida del Arrowhead Stadium inizierà alle ore 19 italiane.

Domenica 19 ottobre è in programma Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders, match della week 7 di NFL delicatissimo per la AFC west. La sfida del Arrowhead Stadium inizierà alle ore 19 italiane.

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 e in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

KC Chiefs-LV Raiders, lo stato di forma dei due team — Prima di iniziare la dinastia con Mahomes come qb Andy Reid di stagioni difficili (dal 2013) ne aveva vissute. Ma questa partenza con 3 vittorie e 3 sconfitte col peso di essere i vice campioni e con Chargers e Broncos ultras competitive, rende il tutto molto complicato dalle parti di Kansas City. La sta però rialzando la testa e il 30-17 sui Lions di settimana scorsa davanti al pubblico amico è un segnale positivo.

Dal freddo Kansas al torrido Nevada: l'arrivo di Pete Carrol come head coach aveva alzato l'asticella nelle speranza dei tifosi dei Raiders che però al momento si devono accontentare di un delundente 2-4. La squadra però, così come KC, arriva da una vittoria che quantomeno fa bene al morale quella dello scorso turno 20-10 sui Titans. Essendo un divisional match, Chiefs e Raider si incontrano due volte all'anno: nella scorsa stagione doppio successo dei Chiefs in match comunque combattuti.

I quarterback titolari di KC Chiefs-LV Raiders — In NFL dal 2013 Geno Smith è alla sya prima stagione nella città delle mille luci. Le sue performance in queste prime giornate ci dicono che ha lanciato il 65% di completi che hanno prodotto 6 td ma anche ben 9 intercetti. C'è poco da inventarsi nel presentare invece il pluridecorato Pat Mahomes che però in questo inizio è meno esplosivo del solito. Per lui 234 yards di media con 7 td e 1 solo intercetto.

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders è un match importante della week 7 di NFL.