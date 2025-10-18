LA Chargers-Indianapolis | Diretta tv e dove vedere lo streaming gratis

Segui Los Angeles Chargers-Indianapolis Colts in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:02)

Domenica 19 ottobre Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts si sfidano al SoFi Stadium in un match valido per la week 7 di NFL. Il kick off sarà alle ore 22,05 quindi nello slot serale dopo quello solitamente più corposo delle 19.

Guarda ora Los Angeles Chargers-Indianapolis IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Los Angeles Chargers-Indianapolis Colts sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Verso LA Chargers-IND Colts, statistiche pre match — I Chargers hanno aperto un nuovo ciclo lo scorso anno con Jim Harbaugh. La squadra al momento sta lottano per il primo posto in AFC west con lo stesso record dei Denver Broncos (4 vittorie e 2 sconfitte). Dopo due sconfitte di fila la squadra californiana ha risposto subito presente vincendo una tiratissima trasferta 29-27 in casa dei Dolphins.

Al SoFi Stadium arriva la miglior squadra della AFC, gli Indianapolis Colts. La squadra di coach Steichen comanda la conference con 5 vittorie e una sconfitta, quella (dettaglio particolare) arrivata proprio al SofiStadium contro i Rams nella week 4. Indy, quarto miglior attacco della lega, arriva da due successi di fila arriva dal successo 31-27 interno contro i Cardinals. L'ultimo precedente fra i due team risale al 2022 con un largo successo di LA 20-3 in quel di Indianapolis.

I quarterback titolari di LA Chargers-IND Colts — I padroni di casa si affideranno al solito Justin Herbert, titolare in gialloblu dal 2020. In questo inizio di stagione le sue statistiche parlano di 245 yards di media con 8 touchdown e 4 intercetti. Per gli ospiti il qb partente sarà l'ex Giants Daniel Jones, passato in estate da NY e Indy. In questo inizio di campionato ha finora collezionato 6 td e 2 intercetti con un ottimo 71% di completati.

I padroni di casa si affideranno al solito Justin Herbert, titolare in gialloblu dal 2020. In questo inizio di stagione le sue statistiche parlano di 245 yards di media con 8 touchdown e 4 intercetti. Per gli ospiti il qb partente sarà l'ex Giants Daniel Jones, passato in estate da NY e Indy. In questo inizio di campionato ha finora collezionato 6 td e 2 intercetti con un ottimo 71% di completati.