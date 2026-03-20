Liga, Siviglia-Valencia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Siviglia-Valencia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione DDD Direttore responsabile 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 22:36)

Il Sanchex Pizjuan è pronto a ospitare il match Siviglia-Valencia, una delle gare più interessanti della 29esima giornata di Liga. Entrambe le formazioni stanno vivendo una stagione complicata e vanno a caccia di una vittoria sia per il morale che per migliorare una classifica ad oggi deficitaria. Calcio d'inizio sabato 21 marzo alle ore 21.

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Siviglia-Valencia, come arrivano le due squadre al match — Il Siviglia è 15esimo in classifica con 31 punti, solo 5 in più dell'Elche terzultimo. Gli andalusi hanno finora racimolato 8 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte con 37 goal segnati e 47 subiti. Il Siviglia ha vinto solo uno degli ultimi 5 match giocate e arriva dal ko per 5-2 nella trasferta del Camp Nou contro il Barcellona.

Il Valencia viaggia ad un solo punto in più dei rivali (51) con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte con un -12 nella differenza reti (30-42). Lo stato di forma del Valencia è decisamente migliore di quello dei rivali con 3 successi nelle ultime 5 giornate. Ma anche gli ospiti arrivano da un ko, quello per 1-0 in casa dell'Oviedo. Nel girone di andata paregio per 1-1.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia — Modulo 4-2-3-1 per il Siviglia: Vlachodimos in porta; J.Sanchez, Nianzou, Gudelj e Suazo in difesa; Agoume e Sow in mediana; Carmona, A.Sanchez e Oso a supporto di Adams. Valencia che risponde col 4-4-2: Dimitrievski fra i pali; Tarrega, Nunez, Comert e Gaya in difesa; Ramazani, Rodriguez, Pepelu e Rioja a centrocampo con Guerra e Sadiq in avanti.

SIVIGLIA (3-2-3-1) - Vlachodimos in porta; J.Sanchez, Nianzou, Gudelj e Suazo in difesa; Agoume e Sow in mediana; Carmona, A.Sanchez e Oso a supporto di Adams. All. Almeyda

VALENCIA (4-4-2) - Dimitrievski; Tarrega, Nunez, Comert, Gaya; Ramazani, Rodriguez, Pepelu, Rioja; Guerra, Sadiq. All. Corberan