Magic-Cavs in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Orlando Magic e Cleveland Cavs si affrontano in un match di NBA. Palla a due sabato 24 gennaio alle ore 1 della notte italiana.

Orlando Magic e Cleveland Cavs si affrontano al Kia Center in un match dall'alto peso specifico in eastern conference. Infatti la gara vede rispettivamente sul parquet la settima e la sesta ad est. Palla a due sabato 24 gennaio alle ore 1 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Magic-Cavs, la preview del match — I Magic sono primi nella southeast con un record di 23-20 con solo 2 match di vantaggio sugli Heat. Orlando ha però rallentato la sua corsa di recente con 2 sconfitte di fila, ultima delle quali 124-97 in casa contro gli Hornets nonostante un Banchero da 23 punti.

I Cavs sono invece secondi nella central division con 25 vinte e 20 perse dietro solo ai Pistons. Cleveland ha infilato 3 W nelle ultime 4 gare e arriva proprio dal successo esterno 94-87 sugli Hornets con un Mitchell top scorer con 24 punti. Questo è il primo scontro diretto stagionale fra i due team.

I probabili quintetti di partenza di Magic-Cavs — Magic in campo con Black playmaker, Bane guardia, Da Silva ala piccola, Banchero ala grande e Carter centro. Cavs che rispondono con Tyson play, Mitchell guardia, Mobley e Wade ali con Allen numero 5.

ORLANDO MAGIC - Black, Bane, Da Silva, Banchero, Carter. All. Mosley

CLEVELAND CAVS - Tyson, Mitchell, Mobley, Wade, Allen. All. Atkinson