Malaga-Granada, dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE

Verso Malaga-Granada, come arrivano le due squadre alla gara

Inizio di stagione decisamente agli antipodi per Malaga e Granada. I biancoblu di mister Pellicer sono secondi terzi in classifica (a parimerito con altri team) con 7 punti. Dopo il pareggio 1-1 in casa contro l'Eibar sono arrivate le vittorie 1-0 contro la Real Sociedad B e il Las Palmas. I biancorossi di coach Pacheta invece sono ultimi in classifica assieme a Cultural Leonesa e Celta con zero punti, frutto di 3 ko contro La Coruna, Eibar e Mirandes. Interessante notare come si andranno a sfidare una delle miglior difesa, quella del Malaga con 1 solo goal subito e una delle peggiori retroguardie, quella del Granada che invece ha già concesso 8 reti. Attenzione però al conteggio degli ultimi scontri diretti con il Granada ne ha vinti 5 negli ultimi 10 a fronte di 4 pareggi e una sola sconfitta.