Malaga-Granada, dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE

Con la Liga ferma per la sosta delle nazionali impegnate nelle qualificazioni mondiali, l'attenzione sul calcio spagnolo va sulla Segunda Division. Fra i match più attesi della quarta giornata c'è senza dubbio Malaga-Granada alla Rosalenda sabato 6 settembre alle ore 21. In questo articolo troverai statistiche, probabili formazioni e informazioni su come vedere il match in diretta.
Dove vedere Malaga-Granada in diretta TV e in streaming LIVE—
Il derby andaluso fra Malaga e Granada sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati alla piattaforma. Sul sito, infatti, gli amanti del calcio spagnolo seguire la sfida senza costi aggiuntivi, con tanto di statistiche in tempo reale da poter consultare. La gara non sarà invece trasmessa in diretta tv.
Verso Malaga-Granada, come arrivano le due squadre alla gara—
Inizio di stagione decisamente agli antipodi per Malaga e Granada. I biancoblu di mister Pellicer sono secondi terzi in classifica (a parimerito con altri team) con 7 punti. Dopo il pareggio 1-1 in casa contro l'Eibar sono arrivate le vittorie 1-0 contro la Real Sociedad B e il Las Palmas. I biancorossi di coach Pacheta invece sono ultimi in classifica assieme a Cultural Leonesa e Celta con zero punti, frutto di 3 ko contro La Coruna, Eibar e Mirandes. Interessante notare come si andranno a sfidare una delle miglior difesa, quella del Malaga con 1 solo goal subito e una delle peggiori retroguardie, quella del Granada che invece ha già concesso 8 reti. Attenzione però al conteggio degli ultimi scontri diretti con il Granada ne ha vinti 5 negli ultimi 10 a fronte di 4 pareggi e una sola sconfitta.
Le probabili formazioni di Malaga-Granada—
Malaga (4-4-2) - Herrero; Victor Garcia, Montero, Murillo, Puga; Joaquin, Merino, Juanpe, Larrubia; Rafa Rodriguez, Chupete. All. Pellicer
Granada (4-2-3-1) - Luca Zidane; Pau Casadeus, Larna, Williams, Haro; Sergio Ruiz, Aleman; Pablo Saenz, Arnaiz, Faye; Bouldini. All. Pacheta
