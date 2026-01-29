derbyderbyderby streaming Milano-Brescia: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

BASKET IN STREAMING

Milano-Brescia: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

Milano-Brescia: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA - immagine 1
Segui Milano-Brescia in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita del campionato italiani di basket Serie A.
Redazione Derby Derby Derby

La 18esima giornata del massimo campionato italiano di basket ci offre il big match d'alta quota fra Milano e Brescia. Il derby lombardo fra la seconda e la prima in classifica. La palla a due è previsto domenica 1 febbraio alle ore 16. Ecco la presentazione del match.

Guarda Milano-Brescia in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Serie A di basket con GOLDBET

Non perdere nemmeno un canestro di Milano-Brescia su LOTTOMATICA

L'Olimpia Milano è terza in classifica con 24 punti, 4 in meno del duo di testa formato da Brescia e Bologna. Le scarpette rosse arrivano dal ko inatteso 74-84 contro Varese mentre Brescia ha battutto seppur con fatica Udine 83-80 in casa.

Dove vedere Milano-Brescia in diretta TV e streaming gratis

—  

Milano-Brescia sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Milano-Brescia in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di basket Serie A gratuitamente su GOLDBET

Tutti i canestri di Milano-Brescia senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Bari-Palermo live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B
Bristol City-Derby County streaming gratis: formazioni e diretta tv live

© RIPRODUZIONE RISERVATA