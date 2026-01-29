Milano-Brescia: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

La 18esima giornata del massimo campionato italiano di basket ci offre il big match d'alta quota fra Milano e Brescia. Il derby lombardo fra la seconda e la prima in classifica. La palla a due è previsto domenica 1 febbraio alle ore 16. Ecco la presentazione del match.
L'Olimpia Milano è terza in classifica con 24 punti, 4 in meno del duo di testa formato da Brescia e Bologna. Le scarpette rosse arrivano dal ko inatteso 74-84 contro Varese mentre Brescia ha battutto seppur con fatica Udine 83-80 in casa.
Dove vedere Milano-Brescia in diretta TV e streaming gratis—
Milano-Brescia sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
