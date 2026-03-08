Milano-Cantù di LBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bologna-Udine in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

Il derby lombardo fra Olimpia Milano e Cantù chiude la 21esima giornata del massimo campionato italiano di basket. La sfida dell'Allianz Cloud vede scontrarsi la terza in classifica contro la penultima. Palla a due lunedì 9 marzo alle ore 20. Ecco come seguire la partita.

Milano-Cantù, derby lombardo — L'Olimpia Milano è terza in campionato a -2 da Brescia e -6 da Bologna. Le scarpette rosse, che di recente hanno alzato la Coppa Italia, hanno un ritmo di 14 vittorie e 5 sconfitte. Prima della sosta la squadra di poeta aveva vinto agilmente in trasferta 86-67 contro Cremona con un Brooks da 21 punti.

Su 19 match giocati Cantù ne ha vinti solo 5, ma visto il fallimento e l'esclusione di Trapani, i lariani hanno comunque 4 punti di vantaggio sull'ultima Treviso, attualmente unica destinata a scendere. Prima della sosta Cantù ha battuto a sorpresa 109-91 Trento con un Bortolani da 24 punti. Milano non perde contro Cantù da 5 derby di fila.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Cantù — Milano in campo con Bolmaro playmaker, Ellis guardia, Leday e Shields ali e Nebo centro. Cantù risponde con Chiozza play, Bortolani guardia, Sneed e Basile ali e Ballo numero 5.

OLIMPIA MILANO - Bolmaro, Ellis, Leday, Shields, Nebo. All. Poeta

CANTU' - Chiozza play, Bortolani guardia, Sneed e Basile ali e Ballo. All. De Raffaele