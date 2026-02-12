Segui Milano-Dubai in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Mentre Milano è alle prese con le Olimpiadi Invernali, all'Allianz Cloud l'Olimpia ospita Dubai per il 28esimo turno di Eurolega. Match delicato per entrambe le squadre che al momento navigano ai confine della zona play-in. Palla a due venerdì 13 febbraio alle ore 20,30.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

Milano-Dubai, la preview del match di Eurolega — Con 3 successi di fila Milano ha riportato in positivo il suo record che ora è di 14 vittorie e 13 sconfitte ad una sola lunghezza dal Monaco decimo. Le scarpette rosse arrivano dal successo 77-76 (più agevole di quanto non dica il risultato) in trasferta contro il Lione con Brooks in doppia doppia.

Subito dietro Milano in classifica troviamo la cenerentola Dubai con 13 vinte e 14 perse e con 2 successi consecutivi, ultimo dei quali, a sorpresa 93-85 in casa contro il Real Madrid con un Musa da 20 punti. Le due formazioni si sono affrontate a campi invertiti lo scorso dicembre con successo di Dubai 99-92.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Dubai — Milano sul parquet con Guduric playmaker, Ellis guardia, LeDay ala piccola, Shields ala grande e Booker centro. Dubai risponde con Wright in cabina di regia, Musa guardia, Dangubic e Bacon ali con Kanbengele numero 5.

OLIMPIA MILANO - Guduric, Ellis, LeDay, Shields, Booker. All. Poeta

DUBAI - Wright, Musa, Dangubic, Bacon, Kanbengele. All. Golemac